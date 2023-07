Kleiner Flattermann

Es scheppert leise an der Tür zur Garage. Unangekündigter Besuch am Sonntagvormittag? Ich öffne die Tür, schaue auf den Boden und blicke in die Augen eines noch sehr jungen Vogels. Hey, kleiner Freund, was machst du denn hier? Hier geht‘s nicht weiter. Sackgasse.

Ich schließe die Tür wieder, frühstücke weiter – und schaue nach ein paar Minuten noch einmal nach dem Rechten. Der Vogel sitzt noch immer in der Ecke meiner Garage. Draußen fliegt seine Mutter herum und versucht vergeblich, das Junge wieder nach draußen zu locken.

Herrje. Was tun? Ich ziehe meine Gartenhandschuhe an, nehme den Ästling – so heißen junge Vögel, die das Nest verlassen haben, aber noch auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen sind – ganz vorsichtig in beide Hände, trage ihn aus der Garage heraus und setze ihn im Vorgarten ab.

Die Mutter flitzt um uns herum. Und plötzlich ist auch das Junge ganz schnell und flattert davon. Gut so. Keine Ahnung, ob meine Rettungsaktion nötig war. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass es den beiden gut geht – und dass das Junge auch dann schnell davonflattert, wenn Nachbars Katze vorbeikommt.