Kleine Meldung, große Wirkung

Täglich trudeln bei uns im E-Mail-Postfach Meldungen und Pressemitteilungen ein. Mal sind das aktuelle Neuigkeiten, mal kleinere Beiträge und Informationen zum Beispiel über Kurse, Führungen, Flohmärkte oder andere Angebote aus der Grafschaft. Einige Meldungen werden uns regelmäßig geschickt – so wie die Ankündigungen von Tagesfahrten der verschiedenen Seniorenbeiräte im Landkreis. Das ist unser täglich Brot.

Ich saß kürzlich im Samtgemeinderat Schüttorf und lauschte dem Bericht des Vorsitzenden des Seniorenbeirats. Er erzählte, dass in den drei Jahren Corona-Zeit vieles für die Schüttorfer Senioren ausfallen musste und nun endlich einige Angebote nachgeholt werden könnten. So hätten sich zum Beispiel auf eine kleine Ankündigung in den Grafschafter Nachrichten für eine Tagesfahrt nach Isselburg am Niederrhein binnen kürzester Zeit nicht weniger als 100 Senioren gemeldet, die gerne mitfahren wollen.

Und gerade, weil es zu unseren täglichen Aufgaben gehört, diesen und ähnlichen Meldungen Raum zu geben, finde ich es umso schöner, von dieser äußerst positiven Resonanz zu hören. Kleine Meldungen entfalten eben auch eine große Wirkung.