Katastrophen im Sonderangebot

Unerträgliche Hitze und anhaltende Trockenheit in Italien, verheerende Waldbrände in Griechenland. Bei uns das Kontrastprogramm: Gewitter und Starkregen. Der Klimawandel hinterlässt immer häufiger seine unübersehbaren Spuren. Auf verschiedenen Wegen versuchen immer mehr Länder, dem entgegenzusteuern. Wasser und Energie sparen, mit dem Rad statt mit dem Auto unterwegs sein – jeder kann im Kleinen seinen Beitrag dazu leisten. Ganz findig sind auf diesem Weg auch manche Unternehmen. Sie haben festgestellt: Die Klimakrise kann sich in barer Münze auszahlen. Balkonkraftwerke sind da ein Stichwort, aber ebenso das jüngste Schnäppchen-Angebot eines Discounters. Der hatte jetzt Hochwasser-Säcke als Big Bags im Sortiment. Katastrophen im (vorausschauenden) Sonderangebot.

Karte