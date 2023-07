Kartonkultur

Es ist nun schon wieder eine Weile her, dass ich nach dem Studium zurück in die Grafschaft gekommen bin und feststellen musste, dass einige „Kulturpraktiken“, die ich mir während meiner Zeit als Universitätsbesuchender angeeignet hatte, in der Heimat nicht so ganz verfangen. Damit meine ich nicht WG-Partys oder das Essen in der Mensa – die „Qualität“ erreichen einige Grafschafter Mittagstischangebote mühelos –, sondern kleine Alltagskniffe, wie den Transport von Lebensmitteln in oder aus Supermärkten heraus.

Für den kleinen Tageseinkauf, so er denn geplant ist, trägt der Grafschafter meiner Beobachtung nach gerne einen Einkaufskorb oder einen Jutebeutel mit sich herum, um die erworbenen Waren im Anschluss sicher zu verstauen. Hier kaum gebräuchlich ist die Praxis, sich aus den Regalen leere Warenkartons in annehmbarer Größe zu schnappen, seinen Kram darin zusammenzusammeln und nach dem Bezahlen schön wieder eingeräumt mit nach Hause zu nehmen. In den Abendstunden herrschte in den von „Studis“ frequentierten Läden regelmäßig Mangel an Kartons, in denen beispielsweise Milch- oder Saft-Packungen angeliefert werden.

Zuhause erlebten die Kartons ein zweites Leben: Als Behälter für kleineres Altpapier. Und sobald er voll war, gings ab mit dem ganzen Kasten in die blaue Tonne. Ein geniales, nachhaltiges System, finde ich. So genial, dass einige Märkte jetzt sogar schon Transportkartons zum Kauf anbieten. Netter Versuch – aber ich bleibe dann doch lieber beim kostenlosen Original-Milchkarton.