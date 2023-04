Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ganz anders. Meine Winterjacke hängt noch immer im Flur an der Garderobe und wenn ich morgens zum ersten Gang mit dem Hund starte, dann setze ich mir sogar die Kapuze auf. Entweder weil es regnet oder weil der Wind eiskalt durch die Straßen Nordhorns pfeift.

Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und mich aufs Sofa legen will, dann hat das Wohnzimmer tatsächlich eine gewisse Wärme. Aber nicht, weil die Sonne die nach Süden ausgerichtete gute Stube den ganzen Tag verwöhnt hätte, sondern weil die Heizung immer noch läuft. Ich greife trotzdem zur Wolldecke, sonst bleiben meine Füße eiskalt.

Ich soll nicht so rumjammern? Doch, ich will aber! Wie ein trotziges Kind von sagen wir mal neun Jahren. Denn ich vermisse ganz schmerzlich die schönen Seiten des Frühlings. Das war in den vergangenen Jahren doch anders, oder? Hatten wir da nicht sogar schon angenehmste Märze? Bin mir ganz sicher.

Was sagt denn meine Wetter-App? In der Nacht zu Donnerstag geht es runter auf 1 Grad – in Worten: ein Grad. Es friert also fast! Und am Freitag? Soll es den ganzen Tag regnen. Hoffentlich spinnt die blöde App. April-Wetter hin oder her – es wird Zeit, dass der Frühling mal ein Machtwort spricht!