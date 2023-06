Immer den Federn nach

Bunte Kleider, Glitzer und Cowboyhüte – der Dresscode auf einem Harry Styles-Konzert ist eindeutig. Je mehr Farbe, desto besser. Der britische Popstar begeistert seine Fans schließlich selber seit Jahren mit ausgefallenen Bühnenoutfits. Doch das wohl wichtigste Accessoire der Harry Styles-Anhänger verrät schon Kilometer vor der jeweiligen Spielstätte, dass der Weltstar zu Besuch ist.

Federboas sind ein essenzieller Bestandteil der Fan-Uniform, auch wenn so mancher gefiederter Schal schon auf dem Weg zur stets ausverkauften Arena schlappmacht. Denn schon Stunden vor den Konzerten sind die Wege mit bunten Federn gesäumt. Rot, Blau, Weiß und Gelb, hängen sie in den Büschen, treiben sanft durch die Sommerluft und finden ihr Ende in den Regenrinnen der Straßen. Diese kleinen Verluste machen auch den hässlichsten Parkplatz ein bisschen freundlicher und sind dabei ein praktischer Wegweiser für alle Konzertbesucher. Wer Harry sehen will, muss nur den Federn folgen.