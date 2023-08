Im Garten lauert der Tod

Am Futterhäuschen für die Vögel herrscht Hochbetrieb; vor allem Meisen, Spatzen und Rotkehlchen drängen sich zuweilen in dichten Trauben um die vier Öffnungen. Unten lauern Amseln und Tauben, dass etwas für sie abfällt; dabei müssen sie schnell sein, denn auch die Mäuse haben Hunger. Nur wenn der Buntspecht im Anflug ist, um mit seinem langen Schnabel nach den leckersten Körnern und Nüssen zu wühlen, halten alle respektvoll Abstand.

Die vorwitzigen Eichhörnchen haben sich vergeblich abgemüht, ans leckere Körnerfutter für die Piepmätze zu kommen. Schließlich haben sie ihre eigene Futterstelle mit Nüssen.

Unser Garten ist ein Idyll – in dem zuweilen der Tod lauert. Um die Mäuse von der Terrasse und den Türen ins Haus fernzuhalten, haben wir die neuralgischen Stellen mit Fallen abgesichert – in die zu vorwitzige Nager tappen. Aber für die kleinen Krabbler lauern auch andere Gefahren. Neulich fand ich zwei angeknabberte Kadaver und habe seither eine Katze aus der Nachbarschaft in Verdacht.

Und als wir jüngst Sonntagmorgens auf der Terrasse beim Frühstück saßen, wurden wir Zeuge einer regelrechten Bluttat. Aus einer Ecke des Gartens hörten wir ein erschrockenes Quieken. Unterm Apfelbaum sahen wir einen kleinen Greifvogel hocken, die Flügel etwas abgespreizt. Seine Beute tat noch einen letzten Kiekser, als sich der Räuber mit ihr aufs Dach der Gartenhütte schwang und von dort – sein Frühstück gut sichtbar in den Krallen haltend – davon flog. Der Greifvogel lässt sich seither öfter blicken bei uns. Trotz Internetrecherche haben wir die Art nicht eindeutig klären können. Vielleicht ein Sperber, aber sicher sind wir nicht. Was immer es ist, die Mäuse sollten auf der Hut sein.