Ich habe den Kaffee auf

Dass die Kaffeemaschine das wichtigste Utensil eines jeden Haushaltes darstellt, ist unbestritten. Ohne den schwarzen „Turbo“ ist ein Fehlstart in den Tag programmiert. Der Mann des Hauses allerdings fühlt sich von dem Gerät verfolgt: „Es mag mich einfach nicht“, behauptet er. Denn immer, wenn er morgens seine Tasse unter den Zapfhahn stellen will, geht der Apparat in den Ruhemodus. Aus, Ende, Kaffee gibt’s gerade nicht.

Klar, dass die Kaffeemaschine auch im Urlaub zum notwendigen Gepäck dazugehört, so wie das Dachzelt auf dem fahrbaren Untersatz. Ein Abenteuer – auch unter einfachen Bedingungen – setzt trotz allem einen gewissen Komfort voraus. Da nicht überall ein Stromanschluss vorhanden sein wird, setzt der weibliche und praktisch denkende Teil dieses Teams auf die akkubetriebene Variante. „Auf gar keinen Fall!“, bekommt die Frau jedoch zu hören. „Wenn ich schon daheim von einem Automaten boykottiert werde, dann revanchiere ich mich in den Ferien. Frisch gebrüht oder gar nicht! So ein Pseudo-Ersatz kommt mir nicht ins Gepäck“, lautet die kompromisslose Antwort.

Keine Frage, wer bei dieser Diskussion schon vor Reisebeginn den Kaffee auf hat.