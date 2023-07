Es ist ein ewiges Auf und Ab bei uns hinten im Garten. Seit ein paar Wochen steht da nämlich ein Trampolin von beachtlicher Größe. Und meine Töchter sind davon sehr begeistert. So sehr, dass sie schon morgens vor Schule und Kindergarten darauf die ersten Sprünge machen, spielen - und dabei nicht unbedingt leise sind. Ob unsere direkten Nachbarn davon immer so erfreut sind, weiß ich nun nicht. Beschwerden gab es jedenfalls noch keine.

Das Trampolin eignet sich dabei für mehr als Hüpfen. Es ist mit seinem hohen Netz drumherum fast wie ein zusätzlicher Raum. Meine Töchter lassen sich jedenfalls jede Menge einfallen, was sie darauf anstellen können. Und ich hab auch schon was gefunden, was ich gut auf der Sprungmatte machen kann. Sie ist nämlich sehr gemütlich: Wenn ich darauf liege und in den Himmel gucke, könnte ich fast einschlafen. Allerdings nur, wenn um mich herum lautstark gehüpft wird.