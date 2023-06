Virtueller Rülpser

Das Plattdeutsche ist eine Sprechsprache. Das merke ich immer dann, wenn ich einen plattdeutschen Text nur kurz überfliege, stutze – und ihn mir dann noch einmal langsam und laut selbst vorlese. Erst dann verstehe ich (meistens), was da geschrieben steht.

Nun ist es aber auch so, dass einem das Plattdeutsche besonders dann leicht fällt, wenn man damit aufwächst und zu Hause sowohl Hochdeutsch als auch Plattdeutsch gesprochen wird. Wer erst später mit dem Groafschupper Platt in Berührung kommt, der tut sich oft etwas schwerer. Das lässt sich zum Beispiel an der automatischen Sprachübersetzung von Facebook schön beobachten.

Kürzlich las ich auf der GN-Facebook-Seite unter einem unserer Artikel eine auf Plattdeutsch formulierte Gratulation eines Lesers. Gerichtet war sie an Mika aus Ratzel. Der Schüler war gerade in einem Wettbewerb zu Niedersachsens bestem Vorleser gekürt worden und darf noch in diesem Monat im Bundesfinale in Berlin antreten.

Der Glückwunsch des Lesers lautete wie folgt: „Wat moij! Ik grateleer dij van hatten. Dat wott wal wat in Berlin. Ik drük up ieder gefall beijde dumen.“ Auf Hochdeutsch: „Wie schön! Ich gratuliere dir von Herzen. Das wird wohl was in Berlin. Ich drücke dir auf jeden Fall beide Daumen.“ So lautet zumindest meine Übersetzung.

Wenn man nun unter dem Glückwunsch stattdessen auf den Übersetzen-Button von Facebook drückt, darf man sich über folgende Interpretation freuen: „Wie schön! Ich kratze den Oberschenkel von Hüten. Das ist ja krass in Berlin. Ich werde jeden Herbst hochstoßen.“ Na dann, Prost!