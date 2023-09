Herbsturlaub in der Heimat

Der Bulli bleibt in der Halle, die Campingutensilien gehen vorzeitig in Winterruhe – statt Urlaubsreise in die Ferne heißt es für uns in diesem Herbst Erholung und Entspannung vor der eigenen Haustür. Nicht Alpen, Atlantik oder Apennin sind diesmal das Ziel; Tagestrips und Radtouren nach Borkum, Bützfleth und rund um Bentheim stehen auf dem Reiseplan. Getreu dem Motto: Zu Hause ist es doch am schönsten; oder: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.

Bei schönem Spätsommerwetter genossen wir in der ersten Urlaubswoche einen Ausflug auf die westlichste und größte der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln, Strandbesuch und Bad in der Nordsee inklusive. Mit dem Buckelvolvo ging es in den Landkreis Stade – eine Oldtimertour in die Heimat. Und direkt vor der eigenen Haustür genossen wir einige der vielen, ausgeschilderten Radrouten durch die idyllische Grafschaft.

Sollte tatsächlich Regen die zweite Ferienwoche trüben, liegt die Urlaubslektüre schon bereit. Und die im Sessel oder auf der Couch daheim zu genießen, statt auf Klappstuhl oder Campingliege im Vorzelt, hört sich gar nicht mal so übel an.