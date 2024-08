Hanf statt Hecke?

„Jetzt wollen sie auch noch unserer Hecke an den Kragen!“, wird wohl manch ein Freund gepflegter Grünanlagen – das Gesicht zur Faust geballt – geschimpft haben, als er unsere wöchentliche Umfrage auf GN-Online erspähte. „Sollte Kirschlorbeer verboten werden?“, fragte die GN-Redaktion provokant in Richtung aller Gartenenthusiasten und sorgte für eine außergewöhnlich hohe Beteiligung an der Abstimmung. Die Schweiz macht es vor und will das berüchtigte Rosengewächs durch ein Verbot auf Verkauf, Einfuhr und Weitergabe aus den Beeten verbannen. Die invasive Art ist nicht nur giftig, sondern verdrängt heimische Pflanzen und ist nahezu wertlos für Insekten und Vögel – so die Begründung.

Umfrage Sollte Kirschlorbeer verboten werden? Ja Nein Mir egal 43 % Ja 45 % Nein 12 % Mir egal 1687 abgegebene Stimmen

Kirschlorbeer verbieten, aber Cannabis erlauben – wie das denn zusammengeht, wollen gleich mehrere Leser und Internetnutzer mit Blick auf die Situation in deutschen Landen wissen und fordern gewissermaßen die Entkriminalisierung der Heckenpflanze. Dabei hinkt dieser Vergleich gewaltig, denn das eine geschieht aus ökologischen, das andere aus sozialen und gesundheitspolitischen Gründen. Wem sich das nicht erschließt, könnte ja mal Kirschlorbeer statt Hanf in die Sportzigarette drehen oder den Keksteig rühren und auf die Wirkung warten. Ich rate allerdings ausdrücklich davon ab. Statt Entspannung und Fressattacken winkt nämlich bestenfalls ein Aufenthalt im Krankenhaus.