„Gute Fahrt!“

„Entspannt und kontaktlos reisen“, heißt es in einer Mitteilung der App der Deutschen Bahn, die mich immer wieder dazu auffordert, doch bitte vom Comfort-Check-In Gebrauch zu machen. Von „entspannt“ merke ich absolut nichts. Das Getümmel am Bahnsteig ist groß, die Informationslage zum ausbleibenden Zug ist mager. Dafür passt aber das „kontaktlos“. Denn Kontakt mit einem Zug hatte ich bisher nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das bald ändern.

Es ist morgens, kurz nach acht. Ich sitze seit einer Dreiviertelstunde am Bahnsteig und warte. Warte auf einen Zug, der bereits vor mehr als einer halben Stunde hätte kommen sollen. Immer wieder verschiebt sich die Ankunftszeit meiner Bahn in der App-Anzeige um einige Minuten nach hinten. Es steht schon fest, dass ich meinen Anschlusszug nicht bekommen werde, noch bevor die Reise so richtig begonnen hat. Zu meinem Termin in Nürnberg werde ich es also auf keinen Fall pünktlich schaffen. Eine Stunde verspätet kommt der Zug dann doch. Und die ganze Fahrt über grinst mich hämisch ein sehr schief aufgeklebter Sticker mit QR-Code an, der die Dreistigkeit besitzt, mich dazu aufzufordern, zu bewerten, wie mir die heutige Fahrt gefallen habe. Ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage: Eher nicht so gut. Zugfahren ist halt nur ein Hobby für Menschen, die nirgendwo ankommen müssen. Leider.