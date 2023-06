Irgendetwas fehlt in der heimischen Geräuschkulisse: Verdächtige Stille zwischen den Wänden, wo sonst etwas den Takt angibt. Den Sekundentakt nämlich: Die alte Kaminuhr ist stehen geblieben, ist zu lange nicht aufgezogen worden. Wenn dies meine einzige Uhr im Haus wäre, wüsste ich jetzt nicht, wie spät es ist.

Es gab eine Zeit, da war für uns Grundschuljungs in den 1980er-Jahren die Armbanduhr unverzichtbar. Egal, ob mechanisch und zum Aufziehen oder bereits modern digital mit Piepton zur vollen Stunde und „LCD-Display“ – schließlich musste man pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. War gerade niemand anderes in der Nähe, den man fragen konnte und keine Kirchturmuhr in Sicht, konnte man in der nächsten Telefonzelle für ein paar Groschen die Zeitansage anrufen.

Die telefonische Zeitansage ist noch heute ein Faszinosum – denn es gibt sie noch. Für 20 Cent pro Anruf verrät einem eine digitale Frau mit angenehmer Stimme tatsächlich noch Datum und Uhrzeit. Wenig sinnvoll, wenn man sie mit dem Smartphone anruft, das beides auf dem Startbildschirm zeigt. Oder sogar per Sprachassistent auf Zuruf selbst vorliest. Wahlweise mit angenehmer Frauenstimme.

Tja, das kann die alte Kaminuhr nicht. Muss sie auch nicht: Sie bollert mit Glockenklang entschleunigend nur jede halbe Stunde den Zeitfortschritt durchs Haus. Gute, alte Zeit.