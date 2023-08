Gruß unter Genossen

Als mein Auto und ich zusammenfanden, ahnten wir zwei nicht, dass wir 13 Jahre später noch immer gemeinsam über die Straßen der Grafschaft brausen würden. Denn der Wagen war damals schon etwas betagt. Er hatte 15 Jahre in der Garage einer älteren Dame verbracht, bis sie den Schlüssel schließlich vertrauensvoll an mich weiterreichte. Nach kurzer Zeit gewöhnte sich der mausgraue Rüsselsheimer unter meiner Führung wieder ans Fahren und leistet seither treue Dienste.

Wer mitgerechnet hat, weiß jetzt also, dass mein Opel Astra F stolze 28 Jahre auf dem Buckel hat. Und da mir stets dieselbe Frage gestellt wird: In zwei Jahren – im Sommer 2025 – ist es so weit, dann ist der Wagen offiziell ein Oldtimer und darf ein H-Kennzeichen tragen. Ich hoffe, dass mein Opel Astra F es bis dahin noch macht. Denn dieses Modell verschwindet langsam aus dem Straßenbild.

Dass mein Auto etwas Besonderes ist, wurde mir dieser Tage in Nordhorn klar. Auf einer Kreuzung begegnete mein grauer Opel Astra F einem roten Opel Astra F. Ob sich die beiden Autos zugezwinkert haben, weiß ich nicht genau. Aber der Fahrer des anderen Wagens, den ich bis dahin nicht kannte, grüßte mich freundlich und gelassen mit zwei erhobenen Fingern. So wie Motorradfahrer das untereinander auch machen. Darüber habe ich mich sehr gefreut – und werde ab sofort auch grüßen.