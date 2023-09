Gruseliges Gras

Noch steht er überwiegend in der Grafschaft: Der Mais wächst dieses Jahr wieder einmal recht üppig bei uns im Landkreis. Das freut mich für die Landwirte, eine gute Ernte kann man ja immer gebrauchen. Ändert nichts daran, dass dieses mich unter Umständen um gut eine Körperlänge überragende Süßgras ganz schön gruselig ist: In den riesigen Monokulturfeldern kann sich so manches verstecken, und wenn die Blätter im auffrischenden Wind rascheln, liegt schnell der Gedanke nahe, dass da irgendwas herumschleicht, das einem ans Leder will.

Dass solche Gedanken nicht nur meiner mitunter lebhaften Fantasie entspringen, zeigt die Verwendung von Maisfeldern in Motiven moderner Gruselmärchen: In Stephen Kings Kurzgeschichte „Kinder des Mais“ – die Verfilmung als „Kinder des Zorns“ verfälscht den Originaltitel – huldigen Jugendliche der gruseligen Grassorte mit blutigen Menschenopfern. In dem Film „Signs“ spielt der Mais als Versteck für Aliens eine Rolle: Die Szene, in der sich in einer langen Einstellung ein Maisstängel unter Tausenden als getarntes Bein eines Außerirdischen herausstellt, hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt.

In wenigen Wochen ist der Spuk dann aber wieder vorbei: Die Felder werden leer sein und ich kann wieder übers „platte Land“ gucken, um zu schauen, wer übermorgen zu Besuch kommt, wie es das Sprichwort über Norddeutschland sagt. Solang das keine mordlüsternen Aliens sind…