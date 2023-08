Grüne Verantwortung

In dieser Woche enden die Ferien bei uns in Niedersachsen. Das Ende der Ferienzeit bedeutet auch: Reisezeit für alle Menschen ohne schulpflichtige Kinder. Wie beispielsweise bei meinen Eltern. Am Wochenende haben sich Mama und Papa mit dem Wohnwagen auf den Weg ans Mittelmeer gemacht. Wenn diese Zeilen veröffentlicht werden, sollten sie auch schon die kroatische Küste erreicht haben.

Für meine Schwester und mich beginnt damit allerdings eine sehr verantwortungsvolle Zeit. Denn seitdem wir nicht mehr zu Hause leben, hat gerade unser Vater den heimischen Balkon zu einem Paradies für Gartenfreunde gemacht. Besonders das Hochbeet und die Gemüsepflanzen sind wohl sehr wichtig. So gab es bei Abreise eine nette Nachricht mit einigen Anweisungen, bezogen auf Menge, Häufigkeit und Verteilung des Wassers für die grünen Schützlinge.

Das Problem: Während der grüne Daumen meines Vaters in den letzten Jahren immer grüner wurde, ist meiner zunehmend verkümmert. So hoffen wir, dass den verwurzelten Schätzen auf dem elterlichen Balkon nicht dasselbe passiert. Drückt die Daumen, dass die kommenden Tage nicht zur Dürreperiode für Tomate, Kohlrabi und Co. werden. Morgen muss ich wieder hin, das habe ich mir gemerkt.