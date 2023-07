Geschickter als gedacht

Zuletzt hatte ich an dieser Stelle eingeräumt, dass meine handwerklichen Fähigkeiten, nicht zu meinen Stärken gehören. Da habe ich mich wohl unterschätzt. In einer Sprachnachricht, die meine Frau mir hinterlassen hatte, weil sie zu einem Termin musste, teilte sie mir mit, dass die Spülmaschine mitten im Waschgang abgestoppt habe und nun „komische“ Geräusche mache. Also suchte ich vor ihrer Rückkehr sofort nach der Ursache. Heureka: Schnell hatte ich eine Eingebung. Es hatte sich zu viel Wasser angesammelt und damit war es zu einer automatischen Abschaltung gekommen. Also flugs das Sieb gereinigt, Wasser abgeschöpft und schon surrte das gute Stück wieder wie am ersten Tag. Als ich meinen Triumph mit der Erläuterung, ich hätte einen Ölwechsel gemacht, die Kerzen getauscht und die Kohlefilter gereinigt, bei der Angetrauten feiern wollte, litt meine Glaubwürdigkeit doch erheblich. Aber: Das Problem war gelöst.