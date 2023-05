Royale Fachliteratur

Heute ist bei mir Sofatag. Wie immer, wenn bei den britischen Royals etwas Wichtiges ansteht. Zuletzt ließ mich die Trauerfeier für Königin Elisabeth II. im September Stunde um Stunde vor dem Fernseher verweilen. Nun wird ihr Sohn Charles gekrönt. Natürlich bereite ich mich intensiv darauf vor und kann in meiner Hausbibliothek glücklicherweise auf die nötige Fachliteratur zurückgreifen.

Ich blättere in einem Magazin aus dem Juni 1953, das mir ein Bekannter vor einigen Jahren nach dem Ausmisten seines Hausstands vermacht hat. Es trägt den Titel „Die Krönung der Königin: Elisabeth II. – Jugend, Leben und Liebe der jungen Herrscherin“. Die Illustrierte war damals für 2 Mark zu haben. Sie kommt großformatig und mit buntem Umschlag daher. Und sie riecht nach altem Papier.

Auf 64 eng bedruckten Seiten sind vor allem Fotos zu sehen. Mal ganz winzig, mal als pompöse Doppelseite. Und natürlich alle schön in Schwarz-weiß. Ich bleibe beim Blättern aber auch bei den Annoncen hängen. Geworben wird für Kameras von Contax und Linhof sowie für Filmaufnahmen der Krönung, die „abendfüllend in den führenden Lichtspieltheatern Westdeutschlands“ zu sehen waren. Und das Geheimnis einer königlichen Figur? Das war die Unterwäsche von Triumph.

Ob es nach der Krönung von König Charles III. wohl auch so ein bezauberndes Heft geben wird? Ich würde es mir gern wieder schenken lassen, gut weglegen – und mich in vielen Jahren darüber freuen, dass ich so etwas Schönes noch habe.