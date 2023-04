Gesammelte Werke

Was ist dein Lieblingstier? Welche Farbe haben deine Haare? Das sind klassische Fragen aus den „Freundebüchern“, die meine Töchter regelmäßig aus dem Kindergarten mitbringen. Darin dürfen sie dann zwei oder vier Seiten ausfüllen - manches ohne, vieles mit meiner Hilfe - und sich so für ihre Freunde verewigen.

Dass ich bei einigen Antworten meine Finger im Spiel habe, sieht man den Formulierungen bestimmt an. Jedenfalls sehe ich, wenn ich die Seiten anderer Kinder durchlese, durchaus Eltern vor meinem inneren Auge, die erst versuchen, so ziemlich sinnvolle Antworten aus ihren Kindern zu bekommen und die dann lesbar niederzuschreiben.

Am Ende des Fragebogens gibt es nämlich noch immer die Kategorie „Ich wünsche dir...“ - und hier geht es teilweise deutlich geschliffener zu, als ich den meisten Drei-, Vier- und Fünfjährigen zutrauen würde. Manchmal steht dort aber auch etwas sehr Authentisches: So wünschte ein Freund meiner großen Tochter mal voller Inbrunst einen „guten Flug“. Und auch wenn wir in Nordhorn unsere Wege doch eher selten im Flugzeug antreten, wird mir dieser gute Wunsch doch noch lange in Erinnerung bleiben.