Schade, die tapferen Männer aus Tonga und auch aus Samoa haben keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Aber Fidschi! Die Inselgruppe im Südpazifik wird aller Voraussicht nach ins Viertelfinale der Rugby-WM einziehen, wieder einmal.

Auf Fidschi, wo Rugby Nationalsport ist, aber auch in Frankreich, wo die Weltmeisterschaft derzeit ausgetragen wird, und in vielen anderen Ländern der Welt ist das Turnier ein riesiges Ereignis. Kein Wunder: Auf dem Feld stehen durchweg faszinierende Athleten, der Wettkampf ist hart, aber beeindruckend fair. Und die Stimmung in den Stadien: schlichtweg fantastisch.

Und in Deutschland? Da fristet der Sport – völlig zu Unrecht, wie ich finde – ein kaum beachtetes Nischen-Dasein. Immerhin: Ein Großteil der WM-Spiele, darunter die nächste Woche beginnenden K.o.-Matches, sind bei uns im Spartenfernsehen zu sehen. Frei empfangbar sogar, ohne Abo! Das gibt’s in keinem populären Mannschaftssport mehr, und im Fußball nicht mal in der 3. Liga.

Die Rugby-Regeln sind, zugegeben, ein bisschen kompliziert. Ich habe jetzt einige Spiele auf „Pro7 Maxx“ verfolgt – und langsam verstehe ich, wann sich die Teams ein „Gerangel“ liefern, wann der Ball in einer „Gasse“ eingeworfen wird und warum die Spieler bisweilen ein „Paket“ bilden. Um sich von Rugby begeistern zu lassen, muss man solche Details aber eigentlich gar nicht wissen. Einfach mal reinschauen! Ich finde, es lohnt sich. Heute Abend geht’s weiter, mit den „All Blacks“ aus Neuseeland. Die sind so etwas wie die Brasilianer im Fußball.