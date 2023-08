Gemischtes Eis für zehn Pfennig

„Ich hätte gern ein Eis für zehn Pfennig, gemischt.“ In meiner Jugend war das ein weitverbreiteter Kinderwitz, weil es für zehn Pfennig eben nur eine Kugel gab. Damals hatte man eben noch eine andere Art von Humor. Den Jüngeren sei erklärt, dass zehn Pfennig in etwa fünf Cent entsprechen. Als wir uns im Sommer in Amsterdam ein Eis gönnten, verlangte der „Eis-Dealer“ 2,40 Euro für eine Kugel, die zugegebenermaßen größer war als eine Eiskugel in den 1960er-Jahren und auch die Auswahl an Geschmacksrichtungen war deutlich facettenreicher als Vanille, Erdbeere, Schokolade, Zitrone, Banane und Nuss.

Auch wenn viele sagen, man dürfe die Preise nicht mehr vergleichen, konnte ich mir das Rechnen nicht verkneifen. 240 Cent für eine Kugel ist der Preis heute, etwa 5 Cent waren es vor 55 Jahren. Das ist das 48-Fache. Da sei dann doch die Frage erlaubt, ob das Lohnniveau im gleichen Maß gestiegen ist. Ist es zweifelsfrei nicht. Solche Preise empfinde ich schlichtweg als Wucher. Zurück vor Ort relativierte sich alles ein wenig, weil hier der Preis bei 1,40 bis 1,50 Euro liegt, was aber immer noch 28 bis 30 Mal mehr Geld ist und ebenfalls noch weit über der Lohnsteigerung im Vergleichszeitraum liegt. Geschmeckt hat das Eis in beiden Fällen trotzdem. Den bitteren Beigeschmack hatte ich nur im Kopf.