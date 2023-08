Gefiederter Gast

Ich hab mich doch nur kurz umgedreht! Woher kommt denn plötzlich das komische Kratzgeräusch in meiner Küche? Ein schneller Blick reicht aus, um den Verursacher ausfindig zu machen. Ein Spatz scheint sich überlegt zu haben, dass es eine gute Idee ist, sich durch das auf Kipp gestellte Fenster in die Küche zu quetschen. Daher auch das Kratzen. So ganz mühelos geht das nämlich nicht vonstatten.

Bei uns in der Nachbarschaft leben viele der kleinen braunen Vögel. Manchmal hopsen sie zu Dutzenden vorne in unserem Garten herum und picken sich ihr Mittagessen zusammen. Meist sitzt einer von ihnen etwas erhöht in einem der Büsche und gibt Alarm, wenn etwas in der Nähe geschieht. Und schwups flattern die kleinen Vögel wieder in die sichere Hecke.

Nur scheint ein Spatz mit dem Mittagsangebot draußen nicht mehr zufrieden gewesen zu sein. Will er vielleicht einen Kaffee? Jedenfalls setzt er sich erstmal auf die Maschine und beobachtet, was ich denn so mache. Nur – meinen Kaffee teile ich sehr ungern, also geht es für den ungebetenen Gast wieder nach draußen. Da scheint er auch deutlich entspannter.

Vielleicht spricht es sich ja in der Tierwelt rum, dass bei mir nichts zu holen ist. Bald fangen die Eichhörnchen nämlich an, in der Nachbarschaft ihre Nüsse für den Winter zu sammeln und zu verstecken – nicht dass eines in meinem Küchenschrank auf Vorratssuche gehen will.