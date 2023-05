Seit Wochen beginnt die Mittagspause bei den Grafschafter Nachrichten mit einem Wettrennen. Denn nur die Schnellsten können ihr Mittagessen mit dem richtigen Besteck zu sich nehmen. Kurz gesagt: Es fehlt an Gabeln. Messer sind zu Genüge da, auch Kaffee- und Esslöffel gibt es in rauen Mengen. Mit etwas Glück finden sich auch Brotmesser und Tortenheber für den Büro-Kuchen in den Schubladen der Betriebskantine. Wo nun allerdings die ganzen Gabeln im Verlagsgebäude abgeblieben sind, weiß scheinbar niemand.

Gabeln sind also gerade Mangelware. Gabel-Gate – so wird dieser Ausnahmezustand intern gerne genannt – nimmt mittlerweile kuriose Züge an. So werden die wertvollen Kuchengabeln in der Redaktion mittlerweile versteckt. Damit die Diebe nicht auch noch die letzten Forken klauen.