Fußball als Stimmungs-Gradmesser

Von der „German Angst“ ist wieder viel die Rede, oder auch vom „Kranken Mann Europas“, wenn über die aktuelle Situation in Deutschland gesprochen wird, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das ist natürlich zu einseitig. Hilfreich für eine differenzierte Sicht ist ein Blick auf den Fußball, insbesondere auf die beiden Spiele unserer Spitzenmannschaften in der Champions-League. Ohne die Leistung von RB Leipzig oder Union Berlin zu schmälern sind natürlich Borussia Dortmund und Bayern München im Fokus der meisten Fußballfans.

Sowohl das Spiel von Dortmund gegen Paris St. Germain als auch das Spiel der Bayern gegen Manchester United haben gezeigt, wie die Bandbreite dessen ist, was die Stimmung und Lage in diesem Land kennzeichnet. War am Dienstag beim Spiel der Dortmunder überwiegend Verzagtheit auszumachen, zeigte sich am Mittwoch ein ganz anderes Bild. Nach holprigem Beginn legten die Bayern richtig los und überzeugten durch Kampfgeist und Siegeswillen. Dass es nachher mit 4:3 noch so richtig eng wurde, schmälert das Ergebnis nicht.

Was noch zu sagen ist: Ich hoffe, dass die Begriffe Kampfgeist und Siegeswillen nicht falsch verstanden werden.