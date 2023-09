Freizeitstress

Urlaub kann so schön sein. Keine Termine, kein Weckerklingeln und Sonnenschein können die Tage auf Balkonien zu einer erholsamen Auszeit machen. Wenn da nicht die Bauarbeiten bei den Nachbarn wären. Die Kernsanierung der benachbarten Wohnung hat meine Vorstellungen von einem entspannten Urlaub in den vergangenen Tagen nämlich ziemlich kaputt gemacht. Punkt 8 Uhr starteten meine Tage mit den sanften Tönen und Vibrationen eines Bohrhammers, die mich den ganzen Vormittag begleiten sollte. Die Flucht vor dem Baulärm trieb mich regelmäßig ins Freibad, wo ich in den Morgenstunden mit rüstigen Damen meine Bahnen zog und bei Freibadpommes den Schwimmunterricht der hiesigen Schulen beobachtete. Wenn man nicht mitmachen muss, ist Sportunterricht gar nicht mal so schlimm. Und während ich an meinem Spätsommer-Teint gearbeitet habe, habe ich drei Bücher verschlungen. Vielleicht war mein Urlaub doch nicht so schlecht. Und für die nächsten Arbeiten besorge ich mir einfach Ohrstöpsel.