Feiertag am „Fritten Friday“

Alle, die Burger, Pommes, Pizza oder Donuts lieben, dürfen heute richtig zuschlagen. Weil es ja für alles und jeden einen Feier- oder Gedenktag gibt, wird am heutigen 21. Juli der Nationaltag des Junk Foods begangen. Darunter versteht man Nahrungsmittel, die viele Kalorien (das sind diese kleinen Wichte, die nachts die Kleidung enger nähen) sowie Zucker und ungesunde Fette enthalten, zugleich aber wenig Vitamine und Mineralstoffe.

Ein regelmäßiger Junk-Food-Konsum ist natürlich ungesund, hin und wieder darf man aber selbstverständlich in einen Burger oder ein Stück Pizza beißen – die Dosis macht schließlich das Gift. Und weil der Nationaltag des Junk Foods in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, ist der Weg für meine heutige Mittagspause schon vorgezeichnet: Am „Fritten Friday“ zieht es meine Kollegen und mich regelmäßig an eine bei der Redaktion beliebte Pommesbude jenseits der Grenze in das Land, wo die Fritteusen glühen. In diesem Sinne, guten Appetit allerseits!