Nicht Malen nach Zahlen, sondern Essen nach Farbe macht seit Neustem meine jüngste Schwester. In einem Telefonat erzählte sie mir, wie sie sich beim Kochen an ein striktes Farbschema hält. Gerichte mit Tomaten werden mit roten Gewürzen versehen, Blattspinat, Brokkoli und Erbsen nur mit grünen Kräutern abgeschmeckt und Kurkuma kommt nur an gelbe Speisen. Salz und Pfeffer seien selbstverständlich von dieser Regel ausgeschlossen - klar.

Dass sie in so kurzer Zeit nach dem Auszug aus unserem Elternhaus merkwürdige Eigenheiten entwickelt, habe ich nicht erwartet. Das Gespräch beendete sie übrigens mit der Frage: „Bin ich komisch oder machst du das auch so?“

Das lasse ich an dieser Stelle am besten unbeantwortet.