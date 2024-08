Erinnerung am Morgen

Liebe Leserinnen und Leser, selbstverständlich schreiben wir diese morgendlichen Zeilen immer sehr gerne. Wer wann an dieser Stelle sein Bestes gibt, ist geregelt und im Redaktionskalender terminiert. Der Redakteur mit Einblick und Weitsicht weiß also, wann er dran ist. Wie es sich für einen Tageszeitungsredakteur gehört, werden diese Zeilen nicht auf Halde getippt, sondern – ehrlich gesagt – mit heißer Nadel gestrickt. Zumindest auf mich trifft das eigentlich immer zu.

Da kann es schon mal passieren, dass das geliebte und weit angekündigte „Guten Morgen!“ eher zur unpassenden Zeit ansteht. Alles andere an Aktualitäten, Terminen und Produktionsarbeit ist ja auch wichtig und dringlich. Umso unbeliebter ist da die freundliche Erinnerung an diese Kolumne von meinen Kollegen Carolin Ernst und Andre Berends, die die tägliche Planung im Blick haben. Ihre Nachricht bekomme ich meistens schon vor der 10-Uhr-Konferenz aufs Handy geschickt.

So ganz werde ich den Verdacht nicht los, dass die beiden den freundlichen Hinweis ganz gern abschicken, um mich etwas ins Schwitzen zu bringen. Die mitunter berechtigte Unterstellung, ich würde die Kolumne sonst eben verschwitzen, schwebt da durchaus mit. Jetzt hatte ich diesen „Guten Morgen!“ aber tatsächlich mal auf dem Zettel – und es besonders eilig. Denn ich wollte die Mahnung vermeiden. Also kam ich dem Kollegen Berends zuvor und schrieb ihm frühmorgens aufs Handy: „Guten Morgen! Ich bin mit dem ,Guten Morgen!‘ dran.“ Seine Freude über meine Umsichtigkeit war schier grenzenlos: „Na also, geht doch“, ploppte da nur auf. Guten Morgen!