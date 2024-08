Entdeckungen im Kühlregal

Es ist ein lauer Sommertag und mein abendlicher Spaziergang führt mich auf der üblichen Route durch die Nordhorner Straßen. Plötzlich verspüre ich ein leichtes Kratzen im Hals. Gut, dass der nächste Supermarkt nicht weit und ein erfrischendes Getränk in greifbarer Nähe ist. „Spaßgetränk“, so nennen meine Freunde und ich die Art von Limonade, die man sich an einem solchen Abend zur Erfrischung kauft. Im Supermarkt stehe ich nun also vor dem Regal mit den „Spaßgetränken“. Bei den vielen bunten Dosen und zuckrigen Erfrischungen fällt die Auswahl nicht leicht - bis ich eine neue Flasche sehe. Die Marke ist bekannt - ein großer Cola-Hersteller aus den USA - doch die Farbe der Limo zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Leuchtend blau sticht das Getränk in der durchsichtigen Flasche aus all den anderen Getränken heraus. Von der Neugierde gepackt, entscheide ich mich für die mysteriöse blaue Limo und verlasse den Laden. Wonach das wohl schmeckt? Der Deckel knackt beim Aufdrehen und ich nehme einen tiefen Schluck. Die Geschmacksrichtung kann ich allerdings nicht bestimmen - auch nicht nach einem zweiten Schluck. Nach dem dritten Zug ist meine Zunge blau und den Geschmack habe ich vor lauter Süßungsmitteln immer noch nicht identifiziert. Ob das wohl im Sinne des Herstellers ist?