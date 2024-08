Ende gut, alles gut!

Die Fußball-Europameisterschaft ist nun schon einige Wochen vorbei, doch jetzt hat das Turnier doch noch etwas Positives mit sich gebracht. Ich hatte mich vor der EM auf die Herausforderung eingelassen, im Format „Alle gegen Brandt“ im großen GN-Tippspiel mitzumachen. Dabei hatte ich zugegebenermaßen die ziemlich große Klappe, dass ich bei mehr als 3000 Tippern ganz oben mit dabei sein würde. Schlussendlich war es Platz 342 – die schnippischen Nachfragen der Kollegen und im Privaten ließen da natürlich nicht lange auf sich warten. Insgesamt war ich mit dem Ergebnis aber durchaus zufrieden.

Noch erfreulicher war dagegen das Resultat in der internen GN-Tipprunde mit rund 40 Kollegen. Denn während meine Prognosen in der offenen 3000er-Runde nicht für einen Angriff nach ganz oben reichten, katapultierten dieselben Tipps mich in diesem Wettbewerb auf Platz zwei. So ziert seit dieser Woche ein silberner Pokal meinen Schreibtisch. Ein schöner Abschluss des Fußballsommers. An dieser Stelle auch Glückwunsch an unsere Erstplatzierte Zoey und Thorben auf Platz drei!