Eingebildete Waschmaschine

Gegen ein kleines Freudentänzchen nach einem Erfolgserlebnis ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Was meine Waschmaschine nach getaner Arbeit aber regelmäßig aufführt, das geht eindeutig zu weit. Wo andere Elektrogeräte mit einem einfachen „Ping“ (Mikrowelle) oder einem dreimaligen „Piep“ (Spülmaschine) ganz emotionsfrei die erfolgreiche Beendigung ihrer Aufgabe verkünden, feiert sich die Waschmaschine nach Ablauf des Programms mit einem gefühlt über mehrere Minuten andauernden musikalischen Akt der Selbstbeweihräucherung.

Stören lässt sich das sture Ding dabei übrigens nicht. Bevor nicht der letzte Ton erklungen ist, lässt sich die Tür nicht öffnen. Das ist pure Absicht. Ich glaube, diese eingebildete Maschine will, dass man immer und immer wieder darüber nachdenken soll, was für ein großartiges Exemplar sie doch ist. Wie sauber und rein sie die Wäsche doch wäscht. Und dass sie doch so viel besser ist als eine einfache Mikrowelle. Lange mache ich das nicht mehr mit, ich werde einen Weg finden und sie umprogrammieren. Wenn mir das gelungen ist, werde ich einen Freudentanz aufführen und die Waschmaschine stundenlang mit Helene-Fischer-Musik foltern. Immer und immer wieder.