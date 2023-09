Einfach eine nette Geste

Strahlend packte die Kollegin jüngst im Büro ihre große Tasche aus. Zum Vorschein kam eine Tupperdose, deren Inhalt nicht nur sie entzückte, sondern der auch den Neid der restlichen Belegschaft weckte. „Mein Partner hat mir heute eine Pausenbox mitgegeben. Eine, wie man sie früher mit in die Schule bekam“, erklärte sie. Gefüllt mit einer Mischung aus gesunder und süßer Nervennahrung. Lecker!

Ein Lob für diese nette Geste auf jeden Fall an den aufmerksamen Befüller - und eine Anregung an die Partner der unversorgten Kolleginnen. In vielen Küchen schlummern sicherlich noch entsprechende Behältnisse in den Schränken. Einfach mal die Türen öffnen und nachschauen. Wer suchet, der findet. Und der Kühlschrank ist in der Regel auch nicht mit einem Schloss gesichert.

Also: Ran an die Dose! Nachmachen ist wärmstens empfohlen!