Der Volksmund sagt ja: Man lernt nie aus. Stimmt: Trotz der mittlerweile stattlichen Zahl von Jahren auf der Lebensuhr habe ich eine völlig neue Erfahrung gemacht. Welche? Ich habe beim Bogenmachen für ein befreundetes Ehepaar anlässlich dessen Silberhochzeit geholfen (Glückwunsch übrigens). Dass ich mein Debüt erst jetzt feiern durfte, liegt wahrscheinlich an der abnehmenden Bedeutung dieser alten Tradition, die vor vielen Jahren zweifelsohne größer war. Früher sah man in der Grafschaft noch viele der mit Rosen besetzten Tannengirlanden in Einfahrten und über Hauseingängen – das ist mittlerweile anders.

Als Novize in dieser schwierigen Disziplin durfte ich mir durchaus einige – und sicher zu Recht – markige Sprüche anhören. Dabei hatte ich mir scheinbar clever eine Aufgabe gesichert, wo man nicht viel falsch machen kann – scheinbar. „Martin, nicht so klein schneiden“, rüffelte mich einer der erfahrenen Kollegen, als ich das Grün mit der Gartenschere bearbeitete. „Martin, wo bleibt der Nachschub?“, stichelte der Nebenmann nur wenige Momente später – und natürlich mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht.

Fazit nach meinen ersten Stunden als Bogenmacher: Als Neuling kann man vielleicht nicht so viel wie die erfahrenen Kollegen zum eigentlichen Produkt, dafür aber immerhin zur Belustigung beitragen. Und bei einer Sache konnte ich dann doch noch richtig gut helfen: Die vom Silberpaar zur Verfügung gestellten Getränke wurden (auch von mir) professionell und zügig verarbeitet.