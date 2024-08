Der Sommer dreht – zumindest nach meiner Wetter-App – demnächst noch einmal auf. In manchen Bundesländern dauern gar die Ferien noch an. Und eigentlich ist jetzt der Moment gekommen, die schönste Zeit des Jahres so richtig zu genießen und das wunderbare Freiluft-Feeling in allen Facetten auszukosten, bevor es demnächst wieder schmuddelig-nass und kalt wird. Eigentlich. Allerdings sind einige Menschen bereits ihrer Zeit voraus und richten schon jetzt bewusst den Blick auf das Jahresende.

Während sich der Einzelhandel noch mit Spekulatius & Co. bei seinem Lebensmittelangebot zurückhält, haben Gärtnereien und Deko-Geschäfte bereits andere Wege eingeschlagen. Rot-grüne Schmuckstücke liegen dort in den Auslagen zum Kauf bereit: Tannenbaum-Anhänger ebenso wie Nikoläuse und Weihnachtsmänner als Aufsteller. Selbst bei Social-Media werden die ersten Adventskalender gepostet. Und jüngst kam mir freudestrahlend die Nachbarin mit ihrem Auto entgegen, aus dessen Kofferraum sie mehrere Pakete entnahm. „Ich habe für meine drei Töchter schon Weihnachtsgeschenke besorgt“, verkündete sie fröhlich. Und verriet: „Sie bekommen alle einen Strandstuhl geschenkt.“ Irgendwie ist das eine verrückte Welt.