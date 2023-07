Ein wirklich cleveres Ärgernis

Ich bin nicht so der Blitzmerker, stehe mal gerne kurz auf dem Schlauch. Das war auch bei der Sache mit den Flaschen-Deckeln so - was habe ich mich anfangs über die Neuerung geärgert, deren Sinn sich mir dann aber doch erschlossen hat: An vielen Getränkeflaschen lassen sich die Deckel nicht mehr abnehmen, sie sind fest mit dem Flaschenhals verbunden. Beim Trinken aus der Pulle muss man den „Döpp“ deshalb irgendwie umschiffen und auch das Eingießen ins Glas ist gar nicht mal so einfach. Im Zweifelsfall ist der Deckel im Weg. Abgesehen davon, dass man sich an den neuen Zustand gewöhnt, dämmerte mir dann auch irgendwann, was das Ganze soll: Durch die Neuerung fliegen die Deckel nicht überall herum und landen im Zweifelsfall in der Natur. Sie werden mit großer Sicherheit dem Recycling zugeführt. Klasse!

Der Grund für immer mehr befestigte Deckel an Flaschen ist eine EU-Richtlinie für mehr Umweltschutz. Ab Juli 2024 müssen nämlich alle PET-Einweg-Plastikflaschen bis drei Liter Fassungsvermögen einen fest verbundenen Verschlussdeckel haben. Und das Kind hat sogar einen Namen: Tethered Caps. Irgendwie erinnert die Entscheidung an die Verschlüsse bei Getränkedosen. Die nämlich ließen sich früher komplett aus dem Behälter entfernen, was am Strand oder im Freibad schon mal dazu führte, dass man barfuß in die scharfkantigen Dinger trat. Irgendwann blieben aber auch die Laschen an der Dose – ebenfalls clever.