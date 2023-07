Ein praktischer Oldie mit Sympathiewert

Der Entschluss steht, auch wenn es schwerfällt: Der eine von zwei 60 Jahre alten Volvos in der Garage wird verkauft. Dabei hängt mein Herz an diesem im Volksmund „Buckel“ genannten Modell mit der Bezeichnung PV 544, weil es mein erster Oldtimer war – und weil ihm unterwegs die Herzen zufliegen. Als wir jüngst fast 300 km unterwegs waren, flötete die Kassiererin an der Tankstelle: „Da steht aber mal ein cooles Auto an Säule eins.“ Da taten fast zwei Euro pro Liter des guten 98-Oktan-Treibstoffs schon gar nicht mehr so weh.

Und erst unterwegs auf der Autobahn: Aus einem überholenden Wohnmobil reckte uns die Beifahrerin lächelnd beide steil nach oben zeigende Daumen entgegen. Die Co-Pilotin eines modernen, tiefschwarzen SUV warf uns begeistert Handküsse zu. Aus dem bläulichen Licht der Sonnenschute über der Windschutzscheibe des „Buckels“ winkte ich freundlich zurück. Im Rückspiegel näherte sich ein wohl 20 Jahre jüngerer und deutlich kantigerer Markengenosse, der uns erst eine Zeit lang folgte, ehe der Fahrer zum Überholen ansetzte, auf unserer Höhe ein Flugblatt mit der Einladung zum Volvo-Treffen ans Seitenfenster des Kombis drückte, ehe er mit emporgerecktem Daumen und breitem Lächeln Gas gab.

Ganz euphorisiert von all den Sympathiebekundungen war ich etwas zu schnell unterwegs – was mir ein nicht ganz kostenfreies Erinnerungsfoto des Landkreises Cloppenburg bescherte... Im Emsland musste ich mich in höchster Not auf einen Parkplatz retten, weil eine der Rückholfedern des Gasgestänges gerissen war – was selbst ein untalentierter Schrauber wie ich ohne Werkzeug in kurzer Zeit beheben konnte.

Mal ehrlich: Welches moderne Auto bietet das alles? Ob ich den „Buckel“ wirklich verkaufe, muss ich noch mal gründlich überlegen.