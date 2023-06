Ein Lob an einen DB-Schaffner

Eigentlich könnte ich mich auch in das allgemeine Wehklagen über die Deutsche Bahn einklinken. Und das völlig zu Recht. Der Tag der gemeinsamen Rückkehr von mir und meiner Freundin Kerstin aus dem Urlaub vom Garda-See hatte schon morgens um 7 Uhr begonnen. Mit dem Taxi ging es dann von Limone nach Rovereto, wo wir in den Zug nach München einstiegen. Dort angekommen, war es zwar von der Zeit etwas eng, den Anschlusszug zu bekommen, doch das klappte noch. Allmählich stellte sich aber heraus, dass es mit dem Erreichen des Zielortes Nordhorn schwierig werden würde. Immer wieder musste der ICE aus irgendwelchen Gründen mitten in der Landschaft anhalten, sodass die Verspätung allmählich über 30 Minuten betrug. Auf dem Weg von Köln nach Münster war dann schließlich hundertprozentig klar: Noch nicht einmal bis nach Rheine würde ich kommen. Daraufhin sprach ich einen Schaffner an, dem ich in höflichem Ton sagte, dass wir wohl etwas zu besprechen hätten. Und ohne es direkt auszusprechen, wusste er genau, worum es ging. Aufgrund der Verspätung und der Tatsache, dass ich mein Ziel nicht mehr erreichen würde, hatte ich einen Anspruch auf einen Taxischein von Münster nach Nordhorn. Der wurde nach Rücksprache mit einem Vorgesetzten anstandslos ausgefüllt und in Münster konnte ich es mir in einem Taxi bis in die Heimat gemütlich machen. Fazit: Das Klagen über die Deutsche Bahn ist berechtigt, nicht aber jede Klage über die DB-Mitarbeiter, die oft durchaus hilfsbereit sind.