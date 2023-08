Ein Hoch auf die tolle Knolle

Vor etwa einem Jahr habe ich an dieser Stelle den Döner hochleben lassen. Heute möchte ich eine Lanze brechen für die gute deutsche Kartoffel, die ja ursprünglich aus Südamerika stammt. Für die politisch Korrekten: Unsere Vorfahren haben sie sich widerrechtlich angeeignet.

Das innige Verhältnis der Deutschen zur Kartoffel spiegelt sich in zahlreichen Wortschöpfungen wider. Das Bratkartoffelverhältnis war früher immer mal wieder ein Thema. Für die Jüngeren, denen dieser Begriff vielleicht nicht geläufig ist: Man versteht darunter eine lockere Beziehung, die nicht auf Dauer angelegt ist. Zweck der Übung ist die Versorgung des männlichen Partners mit einer warmen Mahlzeit und eventuell auch anderen „Dienstleistungen“. Man kann einen Menschen auch von einer Sekunde auf die andere fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, also plötzlich im Stich lassen. Schließlich geht es gelegentlich „rein in die Kartoffeln und wieder raus aus den Kartoffeln“. Gemeint ist die mehrfache kurzfristige Änderung einer Anordnung, ein Hin und Her. Auch als Schimpfwort muss die tolle Knolle herhalten. Deutsche werden im Ausland oft als Kartoffeln bezeichnet. Mich stört das nicht: Ich mag Kartoffeln, und zwar in allen Variationen!