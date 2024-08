Ein Hoch auf die Hupe

Wer sich im Italien-Urlaub nicht gleich als ahnungsloser Tourist outen möchte, muss sich an gewisse Regeln halten. Todsünden sind zum Beispiel Parmesan auf Pasta mit Meeresfrüchten, Pizza Hawaii oder Cappuccino nach 11 Uhr. Darüber hinaus sollte man zum Beispiel Flipflops bitte nur am Strand tragen.

Diesen Sommer habe ich etwas dazugelernt, was die Kommunikation per Hupe im Straßenverkehr betrifft, die in Italien ja sehr ausgeprägt ist, aber nicht in erster Linie eigener Unmutsbekundungen dient, wie es in Deutschland der Fall ist. An lebensgefährlich schmal anmutenden Bergpässen zum Beispiel wird sie benutzt, um am Tunneleingang wartende Autos darüber zu informieren, wie viele Fahrzeuge am andere Ende noch in den Tunnel einfahren. Vier Mal hupen = vier Autos kommen noch. Irgendwie sympathisch, aber für den Blutdruck wäre mir eine Ampel doch lieber gewesen.