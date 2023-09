Manchmal kündigt es sich an, wenn die Tage eines Smartphones gezählt sind: Es dauert immer länger, die Anwendungen zu öffnen, der Bildschirm friert häufiger mal ein und kaum hat man das Gerät vom Netzteil genommen, entlädt sich der Akku schneller, als man „Powerbank“ sagen kann. Im Idealfall hat es zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre auf dem digitalen Buckel und seinen Dienst erfüllt. Ärgerlicher ist es, wenn das Telefon aus heiterem Himmel den Geist aufgibt.

Bei meinem Handy war es kürzlich die Ladebuchse, die an einem Sonntagmorgen plötzlich nicht mehr wollte. Nichts, was der Smartphone-Techniker des Vertrauens nicht reparieren könnte, aber zunächst doch erst einmal nervig. Nach einigem Rumgeprockel mit der Büroklammer gab ich auf und entschied mich dazu, die Sim-Karte zunächst in ein altes Handy zu verpflanzen. Leichter gesagt als getan, denn die zwei betagten Geräte aus der untersten Schublade meines Schreibtischs waren ewig nicht mehr eingeschaltet worden und mussten aufgeladen werden. Anschließend beschäftigte ich mich drei Stunden damit, alle Anwendungen zu aktualisieren und einzurichten. Schon währenddessen bemerkte ich, dass auch die Ersatzhandys nur noch leidlich funktionierten.

Am Montagmorgen versuchte ich aus Frust über die lahmen Krücken ein letztes Mal mein Smartphone mit der vermeintlich defekten Ladebuchse aufzuladen – und siehe da, plötzlich funktionierte es wieder! Zum Techniker werde ich damit aber wohl trotzdem gehen, denn die Schubladenschätzchen sind nur noch ein Fall für die Recyclingstelle.