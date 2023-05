Ein Che für alle

Sie schockieren und verärgern: die Klimakleber der „letzten Generation“ mit ihren Straßenblockaden und Farbanschlägen. Aber Hand aufs Herz: Würden ihre Forderungen – radikalere Maßnahmen zum Schutz unseres Klimas – überhaupt wahrgenommen ohne solche Proteste? Mich erinnern die „Klimakleber“ an die Generation der Spät-68er mit ihren Protesten gegen Vietnamkrieg, Atomanlagen und Nachrüstung. Die haben unsere Welt verändert, eben weil sie radikal waren.

Vor Augen habe ich dabei das Bild eines Idols, das in den wilden Jahren meiner Jugend beinahe allgegenwärtig war. Noch Jahrzehnte später schmückt sein Konterfei T-Shirts und Plakate, und postrevolutionäre Mittzwanziger hängen ihn gern als Poster in ihre Studentenbude. Dabei war der Argentinier Ernesto „Che“ Guevara, der mit Fidel Castro auf Kuba kämpfte und sich später mit Castro überwarf, in seinem Wirken kaum ein Vorbild. Als kompromissloser Stalinist gescheitert, wird Che dennoch bis heute beinahe religiös verehrt.

„Unsterblich“ gemacht haben Che auch der Fotograf Alberto Korda und der italienische Verleger Giangiacomo Feltrinelli. Korda hatte den Che im März 1960 in Havanna fotografiert, Feltrinelli hat das Portraitbild verfremdet und weltweit vermarktet. Das Korda-Foto hat den „Guerrillero Heroico“ verwässert zu einem Che für alle – zu einer unpolitischen Ikone des Unangepasstseins.

Alle paar Jahre treffe ich Che wieder. Erst vor wenigen Tagen klebte er erneut vor meinen Augen – am Heck eines fetten SUV. Dessen Fahrer verband sicher nichts mit Ches politischen Träumen. Und wohl auch nicht mit den Klimazielen der „letzten Generation“.

Aber so ist das Leben, die Revoluzzer von heute sind in der Welt von morgen nur noch modisches Beiwerk.