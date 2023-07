Die Zeitung, aber in laut

Hört, hört! Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen heute stattliche Herren in royaler Kleidung und Dreispitz auf dem Kopf die amtlichen Mitteilungen aus dem Rathaus ins Gesicht brüllen, denn heute ist der „International Town Criers Day“. Immer am zweiten Montag im Juli wird dem mittelalterlichen Berufsstand des Town Criers, also „Stadtschreiers“ oder auch Ausrufers, Tribut gezollt.

Zurück geht die Profession für Inhaber eines kräftigen Stimmorgans bis ins Mittelalter. Heute werden die Schreihälse vor allem mit dem britischen Königshaus in Verbindung gebracht, dessen öffentliche Bekanntmachungen begleitet von Glockengeläut und einem kräftigen „Hear ye! Hear ye!“ in die Dörfer geplärrt wurden. Eine Art Zeitung mit Geräuschpegel. Stellen Sie sich vor, statt in der GN-App zu scrollen oder der Printausgabe zu schmökern, würden die Lakaien des Fürstlichen Hauses mit den neuesten Nachrichten lauthals johlend durch die Grafschaft ziehen. Da lobe ich mir doch die Dreifaltigkeit aus Buchdruck, freier Presse und dem Ende der Monarchie.

Wer beim Lesen dieser Zeilen nun doch den Wunsch nach autoritärem Gebrüll verspürt, kann ja mal schauen, ob seine „Alexa“ oder ein anderer virtueller Sprachassistent eine „Stadtschreier“-Funktion anbietet. Dann können Sie sich im Zweifel auch die Artikel der GN nicht nur vorlesen, sondern auch vorschreien lassen.