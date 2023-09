Die unendliche Liste

Hat sie nicht jeder? Diese eine Liste der Dinge, die man eigentlich schon längst hätte mal bestellen sollen, es aber ständig wieder vor sich her schiebt? Ein neues Ladekabel für das Handy, das lang genug ist, um sich noch entspannt auf das Sofa setzen zu können oder endlich eine neue Glühbirne für die Lampe in der Ecke, die schon seit Ewigkeiten nicht mehr tut, aber doch so schönes Licht macht. Oder eine neue Powerbank, denn die alte ist kaputt gegangen und im letzten Urlaub hat man sie vermisst.

In regelmäßigen Abständen ärgert man sich erneut, dass man immer noch nicht die Muße gefunden hat, diese Dinge, die zwar nicht lebensnotwendig sind, aber dennoch ihren Zweck erfüllen, zu kaufen. Irgendwie scheint es mir, als müsste man in der richtigen Stimmung für diese nicht unbedingt sofort notwendigen Einkäufe sein. Ich warte dann noch eine Weile, bis dieser Tag kommt.