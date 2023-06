Die Tücken des Handwerks

Handwerkliche Tätigkeiten und ich – das ist meistens ein Widerspruch in sich. Trotz der zahlreichen Rückschläge gebe ich es aber nicht auf und versuche mich immer wieder an Herausforderungen, für die meine Hände scheinbar nicht gemacht sind. Trotzdem bin ich überzeugt, die Reparaturen selbst bewerkstelligen zu können. Materialverschleiß macht dies zwingend erforderlich. So hatten wir an der Spüle in der Küche zuletzt eine undichte Stelle, aus der sich das Wasser scheinbar in Sturzbächen auf den Küchenboden ergoss. Und tatsächlich konnte ich die Ursache schnell ermitteln. Wer aber glaubt, die Beschaffung eines identischen Ersatzteils sei ein Kinderspiel, der hat sich getäuscht. Also musste ich zu einem Einlaufstutzen - keine Ahnung, ob das der Fachbegriff ist - greifen, der ein Stück kürzer war als das Original. Doch siehe da: Mit der entsprechenden Kraftanstrengung und dem passenden Werkzeug habe ich es nach mehreren Versuchen tatsächlich geschafft, dass der Abfluss wieder dicht ist - zumindest vorübergehend. Hoffentlich macht mich dieser kleine Erfolg nicht übermütig und ich versuche mich an schier unlösbaren Aufgaben. Die programmierten Fehlversuche mit den negativen Folgen sind immer wieder eine Zerreißprobe für den häuslichen Frieden.