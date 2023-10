Die Speck-Ernte

Es ist wieder passiert. Ich bin der Spielsucht verfallen. Als mich Corona vor ein paar Wochen zum zweiten Mal erwischt hat, stolperte ich im App-Store über ein altbekanntes Handyspiel. Zwei Klicks später und ich war den kleinen Figuren auf meinem Display wieder erlegen. In dem Spiel bewirtschaftet man seine eigene Farm, sät und erntet Getreide, verpflegt Hühner, Kühe und Schweine und verkauft die Erzeugnisse an virtuelle Kunden. Mit jedem Level kommt eine neue Aufgabe hinzu. Als digitale Landwirtin bewirte ich also meine Farm, sammle Eier, Milch und Wolle und produziere daraus mit einer Fingerbewegung Käse, Kuchen und andere digitale Waren.

So weit so gut. Doch als ich mir in einem der vorherigen Level Schweine aus dem digitalen Shop kaufen konnte, wurde ich stutzig. Denn von den rosa Cartoon-Tierchen lässt sich in regelmäßigen Abständen Speck ernten. Versorgt man die Tiere dann erneut mit virtuellem Futter, toben sie – bis zur nächsten Speck-Ernte – wieder munter über den Bildschirm. Künstlerische Freiheit und der ultimative Traum eines jeden Tierschützers ist diese geschönte Darstellung. Das störte mich bis vor wenigen Tagen herzlich wenig, bis im Spiel die Obstbäume freigeschaltet wurden. Die sterben nämlich nach nur drei Ernten ab und das ist nun mal mehr als unrealistisch!