Die Schreck-Maschine

Es begann damit, dass ich einen Fototermin abstimmen wollte und ich sollte zu meiner Gesprächspartnerin verbunden werden. Soweit ein völlig alltäglicher Vorgang. Es meldete sich aber keine Frauenstimme, sondern das schon lange nicht mehr gehörte Piepen eines Faxgerätes, das seinem Kollegen am anderen Ende der Leitung seine Empfangsbereitschaft signalisiert. Das Gespräch ging zurück zur Zentrale und ich glänzte mit meinem Wissen, ein Faxgerät gehört zu haben. Wir unterhielten uns noch kurz und die Frau am anderen Ende der Leitung bemerkte: „Wissen Sie, ich kenne sogar noch Fernschreiber.“

Ja, da war was, erinnerte ich mich. Vermutlich mehr als 50 Jahre her. Ich war etwa fünf Jahre alt und mein Vater hatte frei, musste aber doch noch mal zu seiner Arbeitsstelle und nahm mich mit. Da eine Produktionshalle mit laufenden Maschinen wohl eher nicht der richtige Aufenthaltsort für mich war, parkte er mich kurzerhand in der Verwaltung. Natürlich habe ich dort sofort den großen grauen Kasten mit Scheibe und Tastatur entdeckt – und den galt es natürlich sofort zu untersuchen. Auf einmal rappelte und schepperte dieser Kasten. Ich habe mich fürchterlich erschrocken, vor allem, weil ich doch nichts angepackt hatte.

Eine Frau sah meine Irritation: „Du hast nichts angestellt, das ist ein Fernschreiber und es kommt gerade ein Schreiben rein. “ Seit etwa 50 Jahren weiß ich daher: Fernschreiber sind große graue Kästen, die kleine Jungen erschrecken.