Die Sache mit dem Bezahlen

Manchmal würde ich gern mein Geld loswerden, aber das funktioniert dann nicht. Bezahlen in der Grafschaft, das scheint mir kompliziert. Bevorzugt verzichte ich auf Scheine und Kleingeld in meiner Hosentasche, ich habe ja die EC-Karte und eine Bezahl-App. Als Kunde finde ich dieses digitale Geldausgeben ziemlich praktisch. Aber da machen eben nicht alle mit: Sonntagabends im Restaurant, die Speisen sind bestellt und vertilgt und der Kellner wünscht ausschließlich Bares. „Kartenzahlen nicht möglich“! Kein Problem, ein EC-Automat ist gleich um die Ecke. Aber haben Sie schon versucht, sonntags Bargeld zu bekommen? Keine Chance, der Automat ist leer. Wenig Verständnis hat man im Restaurant für meine Bargeld-Not und wenig Verständnis habe ich für den EC-Verzicht der Geschäftswelt.

Denn der Restaurantvorfall ist nur ein Beispiel und ganz so neu ist diese Bezahlkarte doch nun auch wieder nicht. Komisch, anderswo kann ich selbst am Flohmarktstand digital zahlen. In den Niederlanden ist das „Pinnen“ genannte Bezahlen per Karte oder App so selbstverständlich wie hier anscheinend das Bargeld in der Tasche.