Die Luft ist raus

Die Täter sind skrupellos, sie machen ihre Opfer in Sekundenschnelle platt. Die Polizei steht auf dem Schlauch, alle Spuren lösen sich sofort in Luft auf. Eine Verkettung ungeklärter Verbrechen, es reifen Sorgen vor einer Serie.

Nun gehen die Ermittler an die Öffentlichkeit, geben in einer dramatischen Pressemitteilung erstmals Details zu dem Verbrechen bekannt: „In Uelsen entwendeten am 3. Juni Unbekannte die Ventildeckel von zwei abgestellten Fahrrädern, sodass die Luft aus den Reifen entweichen konnte.“

Schlimm. Mitten im Ort, am helllichten Tag, und bislang keine Zeugen. Wohin soll das führen? Falls die Sache eskaliert und Täter auch noch mit spitzen Gegenständen in Reifen pieksen, wäre wohl der Tatbestand eines Sommerlochs erfüllt.