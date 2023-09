Die Hexen von Salem

Kaum bewegen wir uns mit Septemberbeginn in großen Schritten auf den Herbst zu, mehren sich die Beiträge zu Halloween in den sozialen Medien. Allen voran die US-Amerikaner fiebern natürlich ihrem Grusel-Feiertag entgegen, auch wenn der noch einige Wochen auf sich warten lässt. Am 31. Oktober dreht sich neben den berühmten Kürbis-Fratzen, den Jack O’Lanterns, alles um Horror, Schrecken und Okkultes. All die gelebte Zuneigung zu Blut und Gekröse im Web lässt mich an einen Besuch der Kleinstadt Salem, Massachusetts, während eines Trips an die US-Ostküste zurückdenken.

Salem ist Ort der berühmten Hexenprozesse von 1692, den „Salem witch trials“. Die Stadt widmet sich auch heute noch durch etwa Museen, Shops und einer Gedenkstätte dieser grausamen Reihe von Verhaftungen, Anklagen und schließlich auch Hinrichtungen wegen Hexerei. Der historische Schreckensfaktor macht Salem zur Halloween-Hochburg der USA, die ihr touristisches Potenzial durchaus erkannt hat.

Beispiellos ist die intensive Hexenjagd, bei der mehr als 200 überwiegend Frauen innerhalb eines kurzen Zeitraums beschuldigt und zum Teil gefoltert werden. Am Ende werden 20 Frauen und Männer in Salem hingerichtet, fünf weitere sterben in Haft. Und dennoch: Der geneigte Europäer ist in diesem Punkt ganz andere Dimensionen christlicher Nächstenliebe gewöhnt. Allein in Deutschland kamen während der Hochphasen des sogenannten Hexenwahns zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert etwa 25.000 Menschen durch das Wüten christlicher Eiferer ums Leben. Das ist definitiv nicht weniger gruselig.